Corea y EEUU impulsan cooperación en nuevos temas de seguridad

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos mantuvieron el miércoles 27, por primera vez desde la llegada de la administración de Joe Biden, una reunión consultiva sobre desarme y no proliferación, para abordar retos tradicionales en materia de seguridad internacional, como armas nucleares y bioquímicas, y también otros nuevos, como los relacionados con el espacio.Ambos países acordaron celebrar el quinto Diálogo sobre Políticas Espaciales en Seúl, con el objetivo de establecer un marco regulatorio sobre seguridad espacial, y promover acciones concretas para mayor cooperación en dicho ámbito.Por su parte, Estados Unidos ofreció una explicación sobre el diálogo que mantiene con Rusia sobre desarme nuclear y control de armas, al que las autoridades surcoreanas expresaron su apoyo.La reunión consultiva del miércoles da continuidad a los acuerdos alcanzados en la cumbre de mayo entre los presidentes Moon Jae In y Joe Biden, quienes reafirmaron su compromiso a cooperar en temas de energía atómica y no proliferación nuclear.