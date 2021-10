Entierro de Roh Tae Woo será el día 30

Photo : YONHAP News

Numerosas personalidades del sector político y empresarial de Corea del Sur visitaron el altar fúnebre del expresidente Roh Tae Woo, instalado en el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl.Entre los que acudieron para expresar su pésame, figuran el líder del partido oficialista The Minjoo, Song Young Gil, así como Lee Jae Myung, candidato presidencial, y el exdirigente Lee Nak Yon. En tanto, por parte del principal opositor Poder del Pueblo, acudieron a rendir homenaje los precandidatos presidenciales Hong Joon Pyo, Yoon Seok Youl, Yoo Seung Min y Won Hee Ryong.También pasaron por el altar fúnebre el presidente de Partido del Pueblo, Ahn Cheol Soo, y el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon.Del sector empresarial, los primeros en acudir fueron el vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong, y el expresidente de la Cámara de Comercio de Corea, Park Yong Nam; mientras que el dirigente del grupo SK, Choi Tae Won, actualmente está en trámites de divorcio con Roh So Young -hija del difunto-, apenas permaneció diez minutos en la sala fúnebre.El entierro del expresidente será el 30 de octubre.