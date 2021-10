El Gobierno se aboca a combatir el spam

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha presentado un paquete de medidas definidas entre varias entidades, como la Comisión de Comunicaciones de Corea y el Ministerio de Ciencia y TIC, para combatir el spam, principalmente los mensajes no deseados de presuntos bancos o instituciones financieras con suplantación de identidad.Las medidas consideran el drástico aumento de phising, vhising y derivados al prolongarse la pandemia, pues solo durante el primer semestre de 2021, el volumen de mensajes - alentando a recibir préstamos o invertir en Bolsa haciéndose pasado por bancos- aumentaron un 81%.Así, las autoridades reformarán el modus operandi de las compañías de teléfonos para limitar a cinco las líneas por particular, cifra que deberán respetar los proveedores de líneas telefónicas, tanto fijas o por internet. De precisar líneas adicionales, deberán solicitarlas y cumplimentar una serie de trámites.También bloquearán las líneas usadas para enviar spam, y otras a nombre del mismo titular, bien sea particular o empresa, además de insertar un código en los mensajes de texto por operador que permitirá rastrear más fácilmente a quienes envíen spam.Las sanciones por envío de spam y publicidad no deseada sobre juegos al azar y apuestas ilegales conllevarán penas de hasta tres años de prisión o multas de hasta 30 millones de wones.