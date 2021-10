Photo : YONHAP News

El 1 de noviembre entrará en vigor la primera fase de "vuelta a la normalidad", con nuevas pautas sanitarias y de distancia social para intentar normalizar la actividad económica y la vida diaria de los surcoreanos.Así lo anunció el primer ministro, Kim Boo Kyum, el viernes 29 durante una reunión gubernamental sobre medidas de respuesta ante el COVID-19.Según avanzó, las nuevas pautas permitirán reuniones privadas de hasta 10 personas en la zona capitalina y hasta 12 en el resto del país, al margen de estar vacunados o no. En tanto, en restaurantes y cafés, donde hay mayor el riesgo de contagio, el máximo estará en cuatro personas si no han completado la pauta de vacunación.En tanto, el acceso a instalaciones de "alto riesgo", incluidos los establecimientos de ocio o centros deportivos de interior, requerirá un certificado de vacunación o PCR negativa.Las nuevas medidas para flexibilizar las restricciones sanitarias se implementarán en tres fases. La primera comienza el 1 de noviembre durante cuatro semanas. Al completar esa etapa, las autoridades decidirán si pasar o no a la siguiente, tras una evaluación integral sobre la situación sanitaria.