Corea programa funeral de Roh Tae Woo sábado 30 en Parque Olímpico

Corea del sur organizará un funeral en memoria del expresidente Roh Tae Woo a las 11:00 a.m. del sábado 30, en la Plaza de la Paz del Parque Olímpico, en Seúl.El Ministerio de Interior y Seguridad Pública anunció que, por voluntad de Roh y considerando la situación del COVID-19, será una ceremonia íntima de unos 50 asistentes, entre familiares y allegados del difunto, personalidades claves del país y diplomáticos, etc.El ataúd será trasladado desde el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl a las 9:00 a.m., y a las 9:30 a.m. pasará por delante de la que fuera su residencia privada, en el barrio de Yeonhui-dong, antes de comenzar el servicio fúnebre, previsto a las 11:00 a.m.Finalmente, sus cenizas reposarán en el templo budista Geomdan, en Paju.Todo el funeral será transmitido en directo por KBS y también en YouTube.