Ahn Cheol Soo se lanza como candidato presidencial

Photo : KBS News

El líder de Partido del Pueblo, Ahn Cheol Soo, anunció el lunes 1 de noviembre su candidatura a las próximas elecciones, siendo la tercera vez que apuesta por llegar a Presidencia.Al lanzarse como candidato, Ahn declaró que su aspiración es abandonar la vieja política que instiga el odio, basada en mentiras y anclada en el pasado, para inaugurar una etapa de innovación y cambios. Agregó que trabajará como eficiente "administrador nacional", con renovada determinación y una meticulosa estrategia para crear una Corea mejor.Criticó que el actual Gobierno de Moon Jae In no solo ha demostrado ser incompetente para la gestión económica, sanitaria y de seguridad, sino que además se centró en servir solo a sus propios intereses.Sobre su vida política de los últimos diez años, Ahn expresó que el pueblo no quería que se adaptara a la vieja política, algo que comprendió durante todo el tiempo que intentó ponerse un traje de otra talla, al tiempo de sufrir y decepcionar a los ciudadanos. Dijo sentirse avergonzado al respecto, pero pidió una nueva oportunidad, y se comprometió a no cometer nunca más el mismo error, y a trabajar día y noche por mejorar Corea.