Porcentaje de muertes por COVID-19 supera 75% entre no vacunados

Photo : YONHAP News

Las autoridades sanitarias llamaron nuevamente el martes 2 a la población a vacunarse, destacando el alto porcentaje de no vacunados entre los recientemente fallecidos por COVID-19. Según datos actualizados, durante las últimas cinco semanas Corea del Sur reportó 389 muertes por coronavirus, un 75,6% de ellas entre no vacunados.Mientras entre los totalmente vacunados el nivel de efectividad se mantiene en un 60%, el efecto preventivo contra fallecimientos o patologías graves nunca ha bajado del 90%. Por tanto, enfatizaron la importancia de vacunarse, máxime tras las nuevas medidas para la "vuelta a la normalidad".Las autoridades recordaron que si proliferan los contagios entre no vacunados, habrá mayor demanda hospitalaria de pacientes graves, y aumentará el riesgo de muerte. En cambio, si logran minimizar los contagios entre no vacunados y centrarse en un control post-vacunación, decongestionarán en gran medida el sistema médico-sanitario.