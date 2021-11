Candidato presidencial oficialista prioriza tema inmobiliario

Photo : YONHAP News

El partido gobernante The Minjoo activó el miércoles 3 un comité de medidas de campaña para abocarse de lleno a la carrera electoral hacia los próximos comicios presidenciales.En este contexto, el candidato oficialista Lee Jae Myung emitió su primer mensaje en campaña, priorizando el tema inmobiliario y las reformas del país. Incluso se disculpó por las políticas inmobiliarias del actual Ejecutivo, al tiempo de mostrar pesar por el sufrimiento de los ciudadanos al dispararse el precio de la vivienda.Como posibles soluciones aludió a algunas que ha venido mencionando, como restituir al erario los beneficios obtenidos por desarrollo urbanístico o establecer un precio techo en la venta de viviendas por lotes. Además, agregó que adoptarán nuevas medidas más audaces para aumentar la oferta de inmuebles.Lee resaltó que le corresponde asumir la responsabilidad de los logros y fracasos de la administración de Moon Jae In, y enfatizó que aunque se esforzará por corregir los errores y complementar las deficiencias actuales, su mandato heredará las raíces de sus predecesores y de las acciones implementadas por los gobiernos de Kim Dae Jung y de Moon Jae In.Al acto de inauguración del comité de campaña asistieron otros políticos que rivalizaron con Lee en las primarias, como el exlíder de The Minjoo, Lee Nak Yon, para mostrar unidad interna.