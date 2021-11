Más del 50% de los coreanos desea un cambio en el poder

Photo : YONHAP News

Un reciente sondeo refleja que casi un 60% de los surcoreanos desea una victoria del principal partido opositor en las próximas elecciones presidenciales, a fin de lograr un cambio de poder.El sondeo fue efectuado por Gallup Korea entre 1.000 surcoreanos mayores de 18 años del 2 al 4 de noviembre. Presenta un margen de error de +/-3,1 puntos y un nivel de confianza del 95%.Así, un 57% de los encuestados dijo confiar en la victoria del opositor, frente un 33% que estimó que ganará el oficialista The Minjoo, y un 11% no emitió opinión al respecto.En cuanto a los candidatos, Lee Jae Myung, exgobernador de Gyeonggi y candidato oficialista a la presidencia, y el exfiscal general Yoon Seok Youl, candidato de Poder del Pueblo, el principal opositor, figuran como favoritos con un 26% y un 24% de respaldo ciudadano, respectivamente, seguidos por Hong Joon Pyo -también de Poder del Pueblo- con un 15%.En cuanto a la gestión del Estado por parte de Moon Jae In, un 37% emitió una evaluación positiva, mientras que un 56% mostró decepción.