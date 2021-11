Moon regresa a Corea tras su gira por Europa

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In aterrizó en la mañana del viernes 5 en el Aeropuerto de Seongnam, en Seúl, tras completar una gira de nueve días por Europa, donde asistió a la Cumbre del G20.En su última parada, una visita de Estado a Hungría el día 4, Moon se reunió con sus homólogos de Hungría, Eslovaquia, la República Checa y Polonia, el Grupo de Visegrado, con quienes acordó reforzar la cooperación en industrias de alto valor añadido como centrales nucleares, infraestructuras aeroportuarias y baterías de coches eléctricos.Según explicó la casa presidencial, el presidente Moon Jae In particioó en unas 30 actividades durante su gira, cosechando logros no solo en materia de cooperación económica, sino también apoyos al proceso de paz en la península coreana, en la lucha contra el coronavirus y en medidas contra la crisis climática.Durante su viaje a Roma el día 29, Moon se reunió con el papa Francisco y confirmó su voluntad de visitar Corea del Norte en caso de recibir una invitación formal, mientras que en la Cumbre del G20 anunció públicamente su plan de suministrar vacunas contra COVID-19 en países que no cuenten con dicho fármaco. Por otra parte, durante la COP26, la Conferencia sobre Cambio Climático celebrada en Glasgow, anunció que Corea del Sur reducirá para la emisión de gases de efecto invernadero el año 2030 en un 40% respecto a 2018.Además, Moon se reunió con unos 20 líderes de Estado y Gobierno, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque no fue posible concretar un encuentro con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, con quien se acumulan los temas pendientes ante la fricción de relaciones entre Seúl y Tokio por problemas históricos.