FFAA valoran ofrecer reserva de solución de urea al sector privado

Photo : YONHAP News

Las Fuerzas Armadas valoran compartir parte de sus reservas de solución acuosa de urea con el sector privado, ante la escasez en el país de ese componente, según informó el Ministerio de Defensa el lunes 8 al expresar si otras entidades solicitan dicho producto químico, podrían ofrecer parte de sus reservas al sector privado en forma de préstamo.Las autoridades militares especificaron que podrían compartir unos 200.000 litros con el sector privado, aunque por el momento no han recibido ninguna petición, y por tanto ese dato no es definitivo. Añadieron que el volumen a compartir se fijará de tal modo que el préstamo de soluciones de urea no afecte a la operativa de vehículos ni otros equipos del Ejército.Sin embargo, no detallaron qué cantidad tienen en reserva -al ser información confidencial- y solo confirmaron que si finalmente la comparten con el sector privado se destinará a las actividades más urgentes en primer lugar.En cuanto a los aviones de transporte militares que usarán para importar soluciones de urea desde Australia, avanzaron que lo más probable es que sean KC-330 Signus.La Policía, por su parte, ordenó usar prioritariamente vehículos de gasolina u otros de combustible ecológico, en lugar de coches diésel que requieran solución acuosa de urea, además de recomendar no dejar el motor encendido innecesariamente y no usar vehículos oficiales para traslados personales, como ir a por el almuerzo.