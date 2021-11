Moon enfatiza esfuerzos gubernamentales por superar escasez de urea

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In aludió a la escasez de urea como tema más urgente en el país durante la reunión de gabinete del martes 9, al intentar tranquilizar a la población. Declaró que el Gobierno se esfuerza al máximo por agilizar la distribución de urea y está movilizando todos los recursos diplomáticos posibles para aumentar su importación.El mandatario solicitó a los ciudadanos que no entren en pánico, pues las autoridades intentan simultáneamente solucionar los retrasos en las importaciones de urea, al tiempo de diversificar los países proveedores de compuesto químico.Afirmó que la actual escasez prueba que la cadena de suministros puede desestabilizarse en cualquier momento, y supone una advertencia real que urge a revisar en detalle la oferta y demanda de materias primas. En este contexto, ordenó realizar análisis anticipados de los bienes cuyas importaciones dependen excesivamente de ciertos países y definir una gestión sistemática.Destacó que si bien hasta la fecha el Ejecutivo se ha centrado más en mantener la estabilidad en el suministro de bienes estratégicos en sectores de tecnología punta, también hay que prestar atención a los relacionados con la vida cotidiana y la actividad diaria de las personas, no solo diversificando las importaciones, sino mejorando el nivel de autoabastecimiento.Por otra parte, en cuanto a la flexibilización de pautas preventivas contra COVID-19 y a la estrategia de vuelta a la normalidad, Moon prometió que el Gobierno hará todo lo posible para mantener todo bajo control.