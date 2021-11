Reunificación ve posible la visita del papa a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Lee In Young, ministro de Reunificacion Nacional, estima que el papa Francisco podrá viajar a Corea del Norte, siempre que el régimen norcoreano tome la decisión de invitarle formalmente.Así respondió el titular de la cartera en una audiencia del Comité de Diplomacia y Reunificación de la Asamblea Nacional que tuvo lugar el día 11.Sobre la propuesta del presidente Moon Jae In al pontífice durante su reciente visita al Vaticano, Lee explicó que no fue una invitación, sino que la visita del papa significaría un mensaje positivo en muchos aspectos para la paz de la península coreana. Asimismo, señaló que el viaje del papa a Corea del Norte podría concretarse si avanzan las deliberaciones entre el Vaticano y el régimen de Pyongyang.