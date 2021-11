Moon Jae In participa en la cumbre de APEC

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In intervendrá en la 28º Cumbre de APEC, Asociación para la Cooperación Económica en Asia-Pacífico, que se realizará por videoconferencia el viernes 12, a las 8 de la noche.La cumbre se desarrollará bajo la temática de "Recuperación pospandémica por un mundo próspero", y se centrará en las perspectivas de la economía global y la cooperación en materia de sanidad, crisis climática y crecimiento sostenible.En particular, el presidente Moon enfatizará la necesidad de estabilizar la cadena de suministro global para una pronta recuperación económica, y la importancia de la transición digital, además de presentar las contribuciones surcoreanas a la lucha contra la pandemia mundial mediante suministro de vacunas, y envíos de equipos y material sanitario.También presentará medidas estratégicas del Gobierno surcoreano, como las ayudas a grupos vulnerables al coronavirus, el proyecto 'New Deal coreano' o el refuerzo de la red de seguridad social, entre otros.Tras la cumbre, los líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico adoptarán el Plan de Implementación Visión 2040 de Putrajaya, que marcará la hoja de ruta a seguir para APEC durante los próximos 20 años.