Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional aprobó el día 11 la dimisión del diputado independiente Kwak Sang Do, quien renunció a su cargo al verse implicado en el caso de favoritismo y corrupción ligado al plan urbanístico de Daejang-dong.Kwag está acusado de recibir soborno de la empresa de asesoría financiera Hwacheon Daeyu, que supuestamente obtuvo trato de favor y multimillonarios beneficios de un plan urbanístico en el barrio de Daejang-dong, en la localidad de Seongnam.La Fiscalía sospecha que Kim Man Bae, accionista mayoritario de la consultora Hwacheon Daeyu, sobornó al legislador Kwak Sang Do, mediante una transferencia de 5.000 millones de wones a su hijo en concepto de finiquito. Se prevé que llamarán a Kwak la próxima semana para interrogarlo.Kwang Sang Do fue integrante del principal opositor Poder del Pueblo, pero tras estallar el escándalo, optó por salir de la formación y mantenerse como legislador independiente.