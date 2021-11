Candidato opositor promete revisar el impuesto progresivo sobre inmuebles

Photo : YONHAP News

Durante el fin de semana, la única actividad pública de Yoon Seok Youl, candidato presidencial de Poder del Pueblo, el principal partido opositor, fue presenciar un partido de béisbol, donde intentó recabar votos entre electores jóvenes. Pero no hizo comentario alguno sobre la configuración de su equipo de campaña.Sin embargo, publicó un mensaje en redes sociales presentando como nueva promesa electoral revisar de cero el impuesto progresivo sobre inmuebles, alegando que es un tributo problemático. Anticipó que a medio y largo plazo valorará incluirlo en el impuesto sobre patrimonio, o no aplicarlo a particulares con una sola vivienda.En respuesta, el partido oficialista The Minjoo critió la promesa de Yoon, enfatizando que refleja su falta de conciencia sobre una desigualdad económica cada vez mayor entre la población surcoreana, además de ser una promesa que favorece solo a unos pocos que poseen un gran patrimonio inmobiliario.