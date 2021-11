Candidato oficialista a la presidencia retira propuesta de subsidio universal

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, el candidato del partido gobernante The Minjoo a la presidencia, renunció a su controvertida propuesta de repartir otro subsidio universal por COVID-19.Este cambio llega 20 días después de enfatizar la necesidad de dar un nuevo subsidio a todos los ciudadanos para compensar el sufrimiento de la pandemia, pese al rechazo de la oposición.Lee justificó su decisión para no entorpecer una "causa mayor", para que quienes realmente necesitan la ayuda la reciban lo antes posible.Pese a todo, insistió en que repartir cupones de consumo tendría el doble efecto de ayudar a consumidores y comerciantes.El candidato presidencial dio marcha atrás después de que Park Wan Ju, a cargo de la comisión de políticas de The Minjoo, anunciara que el presupuesto de 2022 no dispone de recursos financieros para otro subsidio nacional sin una nueva emisión de bonos.El partido oficialista expresó que el cambio refleja la flexibilidad de su candidato presidencial, pero muchos piensan que este giro afectará a su imagen, por insistir en un nuevo subsidio sin contrastar primero con las arcas públicas, solo con objetivos políticos.