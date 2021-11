Fiscalía registra oficina de The Minjoo por presunto fraude de ley electoral

Photo : YONHAP News

La Fiscalía procedió el viernes 20 a registrar la oficina de políticas de The Minjoo, el partido gobernante, para investigar si el Ministerio de Igualdad de Género ayudó a elaborar promesas electorales para la campaña presidencial.Previamente, la Comisión Nacional Electoral denunció ante la Fiscalía Suprema a la viceministra de Igualdad de Género, Kim Kyong Seon, y a otro funcionario no identificado de la cartera, por presunto incumplimiento de la Ley Electoral.Se sospecha que dicho funcionario ordenó preparar un borrador con promesas electorales por solicitud de un integrante del comité de políticas de The Minjoo, mientras que la viceministra supervisó todo el proceso.