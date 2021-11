Aviones chinos y rusos sobrevuelan zona de defensa aérea surcoreana

Photo : YONHAP News

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas reportó que el viernes 19 varios aviones militares de China y Rusia sobrevolaron KADIZ, la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur.Los aviones chinos y cuatro rusos entraron en la zona KADIZ sin autorización sobre las 10:50 de la mañana del viernes y, tras abandonarla, poco después llegó otro avión ruso de alerta temprana. Posteriormente, sobre las 4:00 de la tarde, llegaron dos aviones más de ese país. En total sobrevolaron KADIZ sin permiso dos bombarderos tipo H de China, y siete aviones de Rusia, dos bombarderos tipo TU, cuatro Sukhoi y un avión de alerta temprana A-50.Mediante la línea directa de comunicación entre ambos países, las autoridades militares chinas notificaron a las surcoreanas que esos vuelos formaban parte de un ejercicio de sus fuerzas aéreas. Rusia, en cambio, no emitió aviso alguno al no haber todavía una línea directa entre su Fuerza Aérea y la de Corea del Sur.En todo caso, el Estado Mayor Conjunto surcoreano considera los vuelos como parte de un entrenamiento de esas naciones, pero movilizó cazas F-15K y KF-16 con antelación a la llegada de los aviones rusos y chinos, ante posibles imprevistos. También usaron por primera vez un petrolero KC-330 para mejorar la capacidad operativa, completando el reabastecimiento de combustible en el aire.La zona de identificación de defensa aérea es aquella que cada estado define como límite de su espacio aéreo y sobre la que tiene libertad total de actuación. Según el Estado Mayor Conjunto dicho espacio no fue vulnerado.Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su malestar a China y a Rusia por la intrusión de aviones militares en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Corea, y a través de canales diplomáticos instó a evitar incidentes similares.