Lee Jae Myung llama a la autorreflexión y al cambio

Photo : YONHAP News

El candidato presidencial oficialista Lee Jae Myung declaró el domingo 21 desde el Cementerio Nacional de Daejeon, que se abocará a renovar el partido y a impulsar el cambio tras una sincera autorreflexión.Reconoció que él mismo ha decepcionado a la población al no poder satisfacer el anhelo de los ciudadanos por el cambio, y por tanto hará una profunda reflexión sobre cómo responder mejor a las exigencias del electorado. En este contexto, Lee hizo también apeló a su partido, el oficialista The Minjoo, a admitir errores y a corregirlos para avanzar hacia el futuro.Enfatizó su frustración por la ineficiencia del mecanismo de campaña electoral del partido, al que describió como demasiado grande y poco diligente. Así, propuso sustituir la excesiva envergadura del tradicional comité de campaña, por otra más simple y ágil.El candidato presidencial mostró nuevamente su descontento hacia el comité de campaña de The Minjoo, y en respuesta el domingo 21 el partido oficialista decidió en reunión general cederle la facultad de reconfigurar dicho organismo.