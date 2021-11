Yoon Seok Youl anuncia comité de campaña

Photo : YONHAP News

Yoon Seok Youl, candidato de Poder del Pueblo, el principal opositor, para presidir el país, anunció el domingo 21 la lista de integrantes de su comité de campaña, en la que figura Kim Jong In, quien entre junio de 2020 y abril de 2021 lideró el comité interino de la formación.También incluye al exministro de Cultura Kim Han Gil, actualmente uno de máximos detractores del Gobierno de Moon Jae In, que se unirá a Yoon para dirigir el llamado "comité para la nueva era", un organismo que actuará en paralelo con el de campaña.El candidato presidencial de Poder del Pueblo logró convencer a Kim Han Gil para integrar su equipo tras varios intentos, considerando que su apoyo servirá para convencer a los votantes indecisos, por su gran influencia y experiencia política. Hasta la fecha, Kim se ha mantenido al margen del mundo político aunque con una clara postura anti Moon, aún después de ocupar cargos clave en formaciones previas del actual partido oficialista The Minjoo.