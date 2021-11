BTS logra la triple corona en los AMA

Photo : YONHAP News

BTS logró el lunes 22 (hora coreana) la triple corona en los American Music Awards, uno de los tres galardones discográficos más prestigiosos de Estados Unidos, al llevarse el premio al Artista del año, el de Dúo o grupo favorito de pop y el de Canción favorita de pop.En la categoría más importante, la de Artista del año, BTS se llevó el trofeo frente a rivales tan fuertes como Drake, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y The Weeknd, mientras que fue anunciado como ganador del premio a la Canción favorita de pop por su mega hit 'Butter'.Tambien fue elegido como Dúo o grupo favorito de pop en los American Music Awards por tercer año consecutivo, en competencia con AJR, Glass Animals, Maroon 5 y Silk Soni, a dúo con Bruno Mars y Anderson .Paak. En 2021, BTS logró ubicar tres canciones en el primer puesto del Hot 100 de Billboard: 'Butter', 'Permission To Dance' y 'My Universe', en colaboración con Coldplay.Además, BTS figura como nominado al Grammy 2021 a Mejor dúo o grupo del año.