Butter suena como candidato al Grammy a 'Disco del año'

Photo : YONHAP News

Forbes prevé la nominación de BTS a Disco del año en los Premios Grammy 2022.El día 22, la revista estadounidense señaló que 'Butter' de BTS podría compertir en la categoría de Disco del año con mega éxitos internacionales como 'Kiss Me More' de Doja Cat, 'Peaches' de Justin Bieber, 'Stay' de Kid Laroy y Justin Bieber, 'Montero' de Lil Nas X, 'Driver's License' de Olivia Rodrigo, 'Leave the Door Open' de Silk Sonic y 'Willow' de Taylor Swift.En tanto, Billboard emitió un pronóstico similar la semana previa, anticipando que 'Butter' de BTS sería nominado a 'Grabación del año' en los Premios Grammy 2022.Las nominaciones oficiales a los Grammy se conocerán el 23 de noviembre, y la entrega de premios tendrá lugar el 31 de enero de 2022 en STAPLES Center de Los Ángeles.