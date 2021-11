Photo : YONHAP News

Tras fallecer Chun Doo Hwan, el candidato a la presidencia del oficialista The Minjoo, Lee Jae Myung, lamentó el martes 23 que el expresidente haya fallecido sin disculparse por sus errores y sin pedir perdón a todos los que causó dolor, pese a haber cometido crímenes irreversibles y ser el máximo responsable de un golpe militar y de una atroz masacre de civiles. Por todos esos motivos, dijo no tener ninguna intención de visitar su altar fúnebre.En tanto Cho Oh Seop, el portavoz parlamentario de la formación, coincidió en gran medida con Lee, al tiempo de considerar inadmisibles ciertas sugerencias que abogan por dar al exmandatario un funeral de Estado.Por su parte Yoon Seok Youl, candidato del principal opositor Poder del Pueblo, expresó su pésame y su voluntad de presentar sus condolencias frente al altar fúnebre, aunque evitó hacer valoraciones políticas sobre el difunto.Mientras Sim Sang Jung, candidata del Partido Justicia, comentó que el expresidente ni ayudó a desenmascarar la verdad ni pidió perdón hasta culminar su vida en una "muerte sin arrepentimiento" y negó rotundamente la opción de organizar un funeral de Estado.