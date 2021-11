BTS es nominado al Grammy a Mejor actuación de dúo o grupo pop

Photo : YONHAP News

BTS ha logrado una segunda nominación a los premios Grammy en la categoría de Mejor actuación de dúo o grupo pop, a la que ya fue nominado en 2021. Sin embargo, no figura en las cuatro categorías generales, consideradas las más importantes de los Grammy y que se otorgan al margen del género: Álbum del año, Grabación del año, Canción del año y Artista novel.Por el trofeo a Mejor actuación de dúo o grupo pop, BTS compite con Coldplay, Doja Cat, Tony Bennett-Lady Gaga y Justin Bieber-Benny Blanco.Dicha categoría fue creada en 2012 y entre sus ganadores figuran Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, con la canción 'Old town Road Remix', Lady Gaga y Bradley Cooper con 'Shallow', la banda de rock estadounidense Portugal, The Man con 'Feel it still' y el dúo Twenty One Pilots con 'Stressed out'.