Corea liberará sus reservas de petróleo en sintonía con EEUU

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha anunciado que liberará sus reservas de petróleo, mientras que aliados como Corea del Sur, e incluso China, siguen la misma línea. La medida busca abaratar el coste de energía y frenar la subida del crudo, que en octubre de 2021 y por primera vez en siete años superó los 80 dólares por barril.Washington liberará un total de 50 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo, 18 millones cuya venta ya autorizó previamente el Congreso estadounidense y 32 millones más que el Departamento de Energía de ese país anticipó que sacará al mercado en los próximos meses.La misma medida ha sido adoptada por China, India, Corea del Sur, Japón o Reino Unido, estados a los que persuadió Estados Unidos al no obtener una respuesta clara de los principales países exportadores de petróleo a su petición de aumentar la producción. El presidente estadounidense Joe Biden explicó que una acción coordinada ayudará a resolver la escasez de oferta de crudo y a estabilizar los precios. La última vez que la comunidad internacional procedió a liberar las reservas de petróleo fue hace diez años, durante la Guerra de Libia de 2011.El Gobierno surcoreano explicó su decisión de sumarse a dicha iniciativa, considerando la alianza con Estados Unidos y la necesidad de cooperar con la sociedad global, y avanzó que decidirá el momento y el volumen en coordinación con Washington.Pese a todo, por ahora no es fácil predecir si esa acción coordinada logrará abaratar el precio del crudo, máxime ante el rechazo expresado por la OPEP Plus al plan internacional de liberar reservas de petróleo, pues hasta amenazó con cambiar sus planes de producción.En este contexto, y pese al anuncio de Estados Unidos, el precio del Intermedio del Oeste de Texas subió el martes 23 un 2,3% respecto al día anterior, hasta 78,5 dólares por barril.