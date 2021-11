Continúan los ritos funerarios de Chun Doo Hwan

Photo : YONHAP News

Los funerales del ex presidente Chun Doo Hwan prosiguieron el día 24 en un ambiente de silencio y calma.En la mañana del miércoles, visitaron su altar fúnebre los ex ministros Park Chul Eon y Kim Yong Gap, así como el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, mientras que el día anterior acudieron unas 300 personas, mayormente ex políticos de la Cuarta República de Corea del Sur, próximos a Chun.Los ex presidentes Lee Myung Bak y Park Geun Hye tan solo enviaron una ofrenda floral, mientras que ningún diputado en activo visitó su altar fúnebre salvo Yoon Sang Hyun, su yerno.El día 23, el hermano menor de Jeon Tae Il, un icónico activista laboral del país, organizó una rueda de prensa frente al lugar del rito fúnebre condenando las atrocidades realizadas por el expresidente Chun durante su mandato.Asimismo, en la madrugada del día 24, un grupo de extrema derecha instaló un espacio conmemorativo en honor a Chun Doo Hwan, que fue desmantelado después de dos horas por infringir la Ley de Tránsito.Los funerales por la muerte de Chun tendrán lugar durante cinco días, hasta el 27 de noviembre.