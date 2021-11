Corea y EEUU valoran mencionar tema nuclear en declaración de fin de guerra

Photo : YONHAP News

Seúl y Washington ultiman un primer borrador del texto de declaración oficial del fin de la Guerra de Corea, pero las consultas se han estancado ante las dudas sobre cómo incluir el tema de la desnuclearización y qué términos usar al respecto.Ese escollo fue mencionado por Politico, un medio especializado en política internacional, al comentar que el Gobierno de Moon Jae In aspira a mejorar lo antes posible las relaciones intercoreanas y considera que declarar el fin oficial de la Guerra de Corea podrá ser un positivo primer paso. En este contexto, sostiene que la administración de Joe Biden coordina con Seúl el texto de la declaración, como parte de los esfuerzos para consensuar posturas entre aliados antes de negociar con Pyongyang.Destaca que la redacción del borrador de la declaración de fin oficial de la guerra ya está en fase final, y solo falta decidir la posible mención a la desnuclearización. El objetivo es usar los términos idóneos para que el documento logre convencer a Corea del Norte de aceptar la propuesta de poner fin a la Guerra de Corea oficialmente y por escrito, o al menos no sea ignorado por ese país.Sin embargo, Politico enfatiza que acordar el texto no es lo más complicado, pues lo más difícil será lograr que todas las partes implicadas en la Guerra de Corea -es decir las dos Coreas, Estados Unidos y China- firmen la declaración.