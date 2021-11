Personalidades próximas a Lee Jae Myung ocupan cargos clave en The Minjoo

Photo : YONHAP News

El oficialista The Minjoo nombró el jueves 25 como secretario general del partido al legislador Kim Yeong Jin, personalidad muy cercana al candidato presidencial Lee Jae Myung. Asimismo, otro de sus hombres de confianza, el diputado Kang Hoon Sik, fue designado como líder del Comité de Planificación de Estrategias de la formación.Se prevé que los nuevos nombramientos permitirán a Lee Jae Myung aumentar su influencia dentro del partido.En tanto Yoon Seok Youl, candidato del principal opositor Poder del Pueblo, anunció la constitución final de su comité de campaña, aunque dejó vacante el cargo de responsable por si el exlíder interino Kim Chong In decide sumarse a su equipo electoral.Previamente, en una cena que mantuvo con Yoon, Kim Chong In rechazó su oferta de colaborar en la carrera electoral.