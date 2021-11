Fracasa acuerdo sobre exención del servicio militar a artistas de K-pop

Photo : KBS News

Los legisladores no han logrado alcanzar un acuerdo sobre si eximir del servicio militar a aquellos artistas de K-pop que hayan contribuido a elevar la imagen de Corea en el mundo, como BTS.El Comité de Defensa Nacional de la Asamblea Nacional discutió la revisión de la Ley de Servicio Militar para que los artistas que hayan contribuido en gran medida al país puedan optar por una prestación social en sustitución del servicio militar, pero no logró avances.Por el momento, seguirán debatiendo la reforma, y recurrirán a varios mecanismos para sondear la opinión pública al respecto.Algunos intengrantes del comité están a favor de la reforma, considerando el inmenso beneficio aportado por ciertos artistas al país, mientras que otros insisten en que un tema tan delicado y controvertido requiere un mayor debate.Si la reforma no avanza, el integrante de más edad de BTS deberá cumplir el servicio militar en 2023.