Photo : YONHAP News

Más de 1 millón 70 mil surcoreanos han expresado su voluntad de optar por "una muerte digna" y no recibir tratamiento para prolongar artificialmente su vida.Según informó el Ministerio de Salud y Bienestar, hasta el 31 de octubre de este año, 1.075.944 personas dejaron constancia por escrito del rechazo a recibir tratamiento para prolongar la vida ante una enfermedad terminal, tales como reanimación cardiopulmonar, hemodiálisis, quimioterapia o respiración artificial.Entre ellos se cuenta el titular de la cartera Kwon Deok Cheol, quien el día 24 inscribió su voluntad de tener derecho a "una muete digna".En Corea, cualquier persona mayor de 19 años, al margen de su estado de salud y tras recibir asesoramiento en alguno de los 510 centros designados por el Ministerio de Salud, puede declarar previamente su rechazo a no recibir dichos tratamientos.La Ley de Decisión sobre Cuidados médicos para prolongar la vida, más conocida como “ley de muerte digna”, entró en vigor en febrero de 2018 para que los enfermos terminales puedan expresar su derecho a no recibir tratamiento con la mera finalidad de mantenerle vivo.