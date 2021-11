Photo : YONHAP News

A falta de cien días para las presidenciales de 2022, la carrera electoral avanza sin un candidato predominante de entre los cuatro principales que son Lee Jae Myung del oficialista The Minjoo, Yoon Seok Youl de Poder del Pueblo, Sim Sang Jung del Partido Justicia y Ahn Cheol Soo del Partido del Pueblo.Lee Jae Myung apostó por renovar The Minjoo para promover la unidad interna tras la fuerte rivalidad surgida en el proceso de las primarias, llamando a la autorreflexión y a la innovación, en un intento por recuperar el liderazgo del partido.En tanto Yoon Seok Youl, del opositor Poder del Pueblo, activó un comité de campaña sin Kim Jong In, exlíder interino de la formación, veinte días después de intentar convencerle de que participara en la carrera electoral. Actualmente, Yoon se aboca a reunir a los detractores del presidente Moon Jae In, llamando a la unidad nacional y al cambio de gobierno.Así, ambos políticos se esfuerzan por recabar votos, mientras un 23% de los votantes siguen indecisos y aumenta la insatisfacción entre el electorado. También se ignora a qué candidato apoyarán los jóvenes de veinte y treinta años.Además, los dos principales contrincantes corren el riesgo de tener que presentarse ante la justicia, el candidato oficialista por un caso de favoritismo y corrupción ligado a una promoción urbanística de cuando ejercía como alcalde en Seongnam, y el opositor por las sospechas de instigar a la Fiscalía a interponer denuncias en base a sus intereses cuando ejercía como fiscal general.Igualmente, se ignora si habrá posibles alianzas entre candidatos, bien con Sim Sang Jung del Partido Justicia y de inclinación progresista, o bien con Ahn Cheol Soo de Partido del Pueblo, que sintoniza más con el bando conservador, o con algún otro candidato.