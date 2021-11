Seúl reanuda la repatriación de desplazados a Rusia por Japón

Photo : YONHAP News

Recientemente llegó a Corea del Sur un grupo de desplazados forzosamente por Japón a la isla de Sajalín, en Rusia, durante el colonialismo nipón, como parte del programa de repatriación activado por el Gobierno años atrás no como ayuda humanitaria sino promulgando una ley, aunque lleva casi dos años en suspenso por la pandemia.El desplazamiento por Japón de coreanos a Sajalín se realizó desde 1939 hasta fin de la Segunda Guerra Mundial y la liberación de Corea en 1945. En esa isla, los desplazados fueron sometidos a trabajos forzosos en minas y fábricas de municiones, sin poder regresar a Corea aún después de lograr el país liberalizarse del dominio colonial japonés.En concreto, el sábado 27 regresó un primer grupo de 91 personas, al que sucederán otros hasta un total de 260 repatriados, que llegarán al país hasta el 10 de diciembre. Muchos de estos coreanos fueron llevados a Rusia por los colonizadores japoneses y presentan un promedio de 88 años de edad.En el año en 1990, Corea activó un programa de repatriación de desplazados forzosos como iniciativa de índole humanitaria, que permitió regresar al país y recuperar la nacionalidad a 4.400 personas. No obstante, es la primera vez que la repatriación responde a una ley cuya voluntad es reconocer la responsabilidad del Estado ante un desplazamiento impuesto.Desde 2021, dicho programa no solo incluye como beneficiarios a los desplazados, sino también a sus familiares, incluyendo hijos, nietos y hasta cónyuges, permitiendo regresar al país a aquellos que renunciaron a volver al no poder dejar a sus familias por alguna razón.Al llegar a Corea, los repatriados comenzaron el periodo de aislamiento preventivo y posteriormente tendrán un periodo de formación para adaptarse. El Gobierno les ha asignado unas viviendas de alquiler.