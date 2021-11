Corea mantiene la vuelta a la normalidad pero frena los avances

Photo : KBS News

El presidente Moon Jae In ha anunciado que la estrategia de vuelta a la normalidad, que Corea puso en marcha con gran esfuerzo y tras mucha reflexión, no debe retroceder.Durante una reunión especial sobre control de la pandemia celebrada el lunes 29, el mandatario abogó por no reforzar las pautas preventivas, pero sí aplazar la fase 2, que otorgaría mayor libertad, e implementar medidas especiales de forma provisional durante cuatro semanas.Según explicó, considerando los datos de referencia para evaluar la situación del COVID-19 en el país, como el volumen de contagios, de enfermos graves y de muertes, así como la tasa de ocupación de camas hospitalarias, todos muestran una tendencia al alza.Moon subrayó que en ningún caso el país dará un paso atrás y anticipó que las medidas especiales no limitarán el horario comercial o de instalaciones de uso público, ni tampoco el número de asistentes a reuniones privadas.También urgió a la población a considerar la dosis de refuerzo como indispensable y a acelerar la vacunación entre adolescentes, considerando el rápido aumento de contagios en dicho colectivo.El presidente también aludió a la variante ómicron, solicitando reforzar el sistema de vigilancia para impedir su entrada a Corea, además de realizar más investigaciones y movilizar más agentes sanitarios para que esa nueva amenaza no aumente el nivel de riesgo en el país.