Secretario presidencial anticipa posibles medidas por ómicron

Photo : YONHAP News

Park Soo Hyun, secretario presidencial de relaciones públicas, aludió a un posible refuerzo de pautas preventivas si el número de positivos aumenta por la variante ómicron.El miércoles 1, durante un programa del canal News Tomato en YouTube, confirmó que en la reunión de respuesta al COVID-19 convocada el día 29 por el presidente Moon Jae In, hablaron del tema.Agregó que por ahora hay varias posturas sobre ómicron, pero acordaron seguir atentos la evolución en el país y las noticias del exterior, para reaccionar con agilidad cuando sea preciso.También negó las críticas hacia el Gobierno por parte de los que piensan que no quiere enfrentar el tema por las elecciones presidenciales, postura que calificó como fruto de una "imaginación muy creativa".Al ser preguntado por qué no admiten la relación causal entre vacunas y reacciones adversas, afirmó que el Gobierno surcoreano ha reconocido 2.679 casos, cifra notablemente superior que los 66 casos reconocidos oficialmente en Japón, o tan solo un caso en Estados Unidos.