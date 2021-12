Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha explicado que el regreso gradual a la normalidad no es fácil y que el riesgo de la nueva variante ómicron aumenta.Durante el Desayuno de Oración Nacional de Corea, que tuvo lugar el jueves 2, el mandatario aseguró que el Gobierno no escatimará esfuerzos para superar el desafío actual y avanzar en la estrategia de vuelta a la normalidad.También se comprometió a hacer todo lo posible para aliviar las preocupaciones y la incertidumbre de los ciudadanos para retomar la vida cotidiana. Por último, llamó a orar por la Corea que va superando obstáculos de la recuperación diaria.