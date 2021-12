Parlamento aumenta la propuesta de gasto público para 2022

Photo : YONHAP News

Se estima que los presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2022 aumentarán hasta 607,9 billones de wones, superando en 3,5 billones de wones la propuesta del Gobierno. La ampliación fue decidida en base a un acuerdo entre el Ejecutivo, el partido oficialista The Minjoo y la oposición, y los cambios serán incluidos en el proyecto de presupuesto el jueves 2 para proceder a su votación en el Parlamento.El aumento se destinará a elevar las ayudas del gobierno central a los gobiernos regionales, a disminuir la emisión de bonos estatales, a incrementar la compensación de pérdidas a comerciantes y la financiación a sectores no incluidos en ayudas previas, a brindar un mayor apoyo médico-sanitario a los ciudadanos y a reforzar los programas de ayuda a agricultores y a las clases marginadas para prestaciones de cuidado infantil.Como los cambios parten del consenso entre oficialismo y oposición, se estima que la aprobación del presupuesto nacional no observará dificultades, aunque persiste un último escollo sobre el presupuesto militar, pues el Comité de Defensa de la Asamblea Nacional eliminó la partida para desarrollo de portaaviones ligeros durante el proceso de evaluación. Así, mientras el partido oficialista aboga por reincluir dicho gasto en la partida de defensa, la oposición no apoya la medida.