BTS lidera listados de fin de año de Billboard

BTS figura en el primer puesto en nueve categorías del listado de fin de año de Billboard.Según anunció la revista estadounidense el viernes 3 en su cuenta de Twitter, BTS lidera el ranking de "Artistas Principales - dúo/grupo", y también "Hot 100 - dúo/grupo", "Billboard 200 - dúo/grupo", "Billboard Global salvo EEUU", "Ventas de Canciones Digitales" y "Álbumes Mundiales".Asimismo, su mega éxito "Dynamite" domina "Billboard Global Excl. U.S.", que incluye los temas más populares a nivel mundial salvo EEUU, y "Butter" la lista "Ventas de Canciones Digitales", mientras que su quinto álbum de estudio "BE" está en la cúspide de "Mejores álbumes mundiales de 2021.El anuncio llega tras los enormes éxitos cosechados por BTS a lo largo de 2021, que arrasó en el "Hot 100" de Billboad con "Butter" y "Permission to Dance", éxitos que revalidó con "My Universe", una colabo premium junto a Coldplay .