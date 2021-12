Corea del Sur aspira a integrar el Consejo de Seguridad de la ONU

Photo : YONHAP News

Corea del Sur ha activado una campaña para postularse como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.A tal efecto, el sábado 4 (hora de Nueva York) la Representación surcoreana ante Naciones Unidas convocó una recepción con diplomáticos y personal de la Secretaría de la ONU, para recabar su apoyo.El funcionario a cargo de la representación, el embajador Cho Hyun, declaró que si Corea del Sur llega a integrar el Consejo de Seguridad como miembro no permanente durante el periodo 2024-2025, será muy proactivo en los ámbito de mayor interés de las Naciones Unidas, como actividades de mantenimiento de paz, apoyo a la juventud y promoción de derechos humanos de las mujeres.Corea del Sur forma parte de Naciones Unidas desde 1991 y ha sido elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en dos ocasiones, en 1996 y 2013.