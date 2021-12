Corea evita comentar sobre boicot diplomático de EEUU a JJOO de Beijing

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano ha explicado que no tiene nada que comentar sobre las decisiones de terceros países, en referencia al boicot diplomático anunciado por Estados Unidos contra los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.Así lo expresó una fuente del Ministerio de Reunificación el martes 7, al subrayar que Seúl espera que las próximas olimpiadas contribuyan a la paz regional y también mundial, al tiempo de suponer un impulso favorable para la estabilidad de la península coreana. En cambio, no hizo comentario alguno sobre la decisión de Washington de no enviar una delegación diplomática a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.Previamente, el lunes 6 (hora de Washington D.C.) la Casa Blanca dio a conocer que solo enviará una selección de deportistas a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, pero no habrá delegación gubernamental, anticipando un boicot diplomático a dicho torneo deportivo en protesta contra los abusos sobre los derechos humanos en Xinjiang, China.