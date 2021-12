Corea pide apoyo internacional en proceso de paz de península coreana

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha reiterado que declarar el fin oficial de la Guerra de Corea será un paso decisivo en el camino hacia la paz y la desnuclearización de la península coreana, y ha solicitado el apoyo de la sociedad global al proceso para impulsar la reconciliación, la cooperación y la paz en el Nordeste Asiático y el resto del mundo.El mandatario lo expresó así el martes 7 en un videomensaje enviado para la inauguración de la Conferencia Ministerial sobre Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas Seúl 2021, que por el repunte de contagios a nivel global tuvo que realizarse de modo virtual.Sus palabras llaman especialmente la atención por su voluntad de declarar oficialmente el fin de guerra, entre especulaciones desfavorables a dicha propuesta tras oficializar Estados Unidos su intención de ejercer un boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.Moon enfatizó que Corea del Sur desea la paz con fervor y destacó los esfuerzos que el Gobierno y el pueblo surcoreano han venido realizando por desnuclearizar la península y arraigar una paz perpetua en la zona, ayudados por el incondicional apoyo de la comunidad internacional. También destacó que las iniciativas por lograr la paz nunca se han detenido y que la humanidad no se dará por vencida al ser consciente de que la paz no se logra fácilmente.Por último, subrayó la singular experiencia de Corea como país que en unas décadas pasó a ser de receptor a donante de Ayuda Oficial al Desarrollo, y también su actual apuesta por formar parte como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el periodo 2024-2025. Agregó que Corea, país que sufrió las devastadoras consecuencias de la guerra y recibió ayuda de la ONU, conoce de primera mano la importancia de las operaciones de mantenimiento de paz, mostrando su voluntad de contribuir más activamente a esas actividades.