Seúl no valora sumarse al boicot diplomático contra JJOO de Beijing

Photo : YONHAP News

Un alto cargo de Presidencia ha aclarado que el Gobierno surcoreano no valora ejercer un boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.Dicha fuente informó que Washington anunció de antemano a Seúl su postura de no enviar una delegación diplomática ni funcionarios gubernamentales a las olimpiadas, afirmando que cada país era libre de adherirse o no al boicot contra Beijing 2022. Sin embargo, explicó que Corea del Sur por ahora no ha adoptado una decisión sobre si enviar una comitiva oficial a los próximos juegos invernales.En este contexto, el presidente Moon Jae In anunció que participará en la cumbre sobre democracia organizada por el presidente estadounidense Joe Bien, en la que figuran como invitados los líderes de unas cien naciones, excepto China y Rusia.Ahora la atención se centra en saber si Moon realizará algún comentario sobre China al tomar la palabra en dicha cumbre, al presentar los logros de su gestión en cuanto a promoción de la democracia y los derechos humanos, mientras se analiza que Corea del Sur, pese a su estrecha alianza con Estados Unidos, no puede ignorar a China, país con el que comparte frontera y su mayor socio comercial a día de hoy.