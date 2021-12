Estados Unidos reafirma su posición sobre Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El departamento de Estado estadounidense ha confirmado que mantendrá sin cambios su política hacia Corea del Norte.Según La Voz de América (VOA), un portavoz de la cartera estadounidense afirmó el viernes 10 que Washington no ha cambiado sus políticas y que el país sigue comprometido con el objetivo de lograr una paz duradera en la península coreana a través del diálogo y la diplomacia con Pyongyang.Esta afirmación llega después de que 35 legisladores republicanos expresaran su preocupación ante el debate en curso para declarar el fin oficial de la Guerra de Corea.Esos legisladores enviaron una carta al secretario de Estado, Tony Blinken, al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y al representante especial para Corea del Norte, Sung Kim, para manifestar su rechazo a la declaración del fin oficial de la Guerra de Corea, al considerar que podría socavar la seguridad regional si previamente no se logra un acuerdo nuclear.Agregó que Estados Unidos no presenta hostilidades hacia Corea del Norte, y mantiene estrechas consultas con Corea del Sur, Japón y otros aliados para hallar la mejor vía de resolver el problema norcoreano.