Candidatos presidenciales critican el control sanitario

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, candidato presidencial del partido en el poder The Minjoo, considera que el Estado debe hacerse responsable al cien por cien de las reacciones adversas a la vacuna en niños y adolescentes.El lunes 13 posteó en Facebook que debe haber un sistema de protección especial para menores, institucionalizando el apoyo y las compensaciones por cualquier efecto secundario que puedan sufrir tras ser vacunados, más allá de la causalidad científica. En este sentido, criticó al actual Ejecutivo por no ofrecer suficientes datos sobre la necesidad de vacunar a los adolescentes al anunciar que reforzaría el uso del pase sanitario.Por su parte, el candidato opositor Yoon Seok Youl comentó en las redes sociales el fracaso de la estrategia del Gobierno contra la pandemia, sosteniedo que la ineficacia de las recientes medidas ha derivado en el actual aumento de contagios y de muertes por COVID-19.Así, exigió una disculpa al presidente Moon Jae In por el desastre sanitario, que achacó a la terquedad de la actual administración por relajar las pautas de prevención ignorando la opinión de los expertos.