Photo : YONHAP News

Después de que el presidente Moon Jae In descartara la adhesión de Corea al boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el Departamento de Estado estadounidense explicó que antes de anunciar oficialmente su boicot, ya había consultado con sus aliados sobre el asunto.Así lo expresó un portavoz del Departamento de Estado estadounidense durante una entrevista con KBS, añadiendo que Estados Unidos no promueve una campaña global.El comentario refleja que, pese a haber anunciado un boicot diplomático contra Beijing 2022 por los abusos contra los derechos humanos en dicho país, Washington asume que cada nación es soberana para decidir al respecto.Al ser preguntado sobre si la decisión diplomática de Corea del Sur podría influir de algún modo en la alianza entre ambos países, explicó que la alianza Seúl-Washington es un eje central para la paz, la seguridad y la prosperidad no solo del Nordeste de Asia, sino también de Asia-Pacífico y del resto del mundo.