Photo : YONHAP News

La serie "El Juego del Calamar" de Netflix ha obtenido tres nominaciones de cara a la próxima edición de los Premios Globos de Oro.La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood dio a conocer la lista de nominados el día 13 (hora local), entre los que "El Juego del Calamar" figura entre los finalistas a Mejor Serie Dramática, premio por el que competirá con reconocidas producciones como "The morning show", "Pose" o "Lupin", entre otras.En tanto el actor Lee Jung Jae, que da vida a Seung Gi Hun, protagonista de la popular serie surcoreana, se incluye entre los nominados a Mejor Actor de Series, y Oh Yeong Su, que encarna a Oh Il Nam, fue seleccionado entre los mejores actores secundarios de una serie.La ceremonia de Los Globos de Oro 2022 se llevará a cabo el 9 de enero de 2022.