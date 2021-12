Fallece víctima de explotación laboral por Japón tras una vida de activismo

Photo : YONHAP News

Lee Geum Ju, activista contra la explotación laboral ejercida por Japón durante el colonialismo, falleció el domingo 12 a la edad de 102 años, tras una vida de dolor y lucha, desde que perdió a su marido cuando fue forzosamente reclutado por el Ejército nipón.Su mayor contribución para dar a conocer los daños causados por los japoneses fueron las declaraciones, que ella misma transcribió a mano, de unas 1.200 víctimas de movilización forzosa y explotación laboral.El esposo de Lee Geum Ju fue reclutado contra su voluntad como personal civil de las Fuerzas Armadas japonesas en 1942, en plena Guerra del Pacífico, también conocida como Gran Guerra de Asia Oriental. Desde entonces, siempre esperó a que su marido volviera, pero lo único que recibió fue un telegrama notificándole de su muerte.Así, se quedó sola y llevó una vida de gran sacrificio para criar a su hijo y darle una educación decente, hasta que en 1988, poco antes de cumplir setenta años, decidió empezar a recopilar testimonios sobre la movilización forzosa y explotación laboral cometidas por Japón en tiempos de guerra, y escuchó las historias de 1.273 víctimas, que anotó a mano intentando no omitir ni un detalle, por pequeño que fuera.Tomando como base sus anotaciones, Lee Geum Ju interpuso siete demandas ante los tribunales japoneses, como la de 1992 contra el Estado y varias empresas del país vecino, que aglutinó a 1.273 demandantes, y fue bautizada con el sobrenombre de la "demanda de miles", o la demanda daños y perjuicios derivados de la esclavitud sexual y la explotación laboral durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo juicio comenzó en 1992 y finalizó en 2003, once años después, con derrota de la parte demandante.Aunque la mayoría de esas demandas no obtuvo resultados muy favorables, los juicios interpuestos por Lee Geum Ju, que la obligaron a realizar más de ochenta viajes entre Corea y Japón, tienen un gran reconocimiento pues abrieron camino para que otras víctimas presentaran en 2018 una demanda por explotación laboral contra varias firmas niponas, que dio la razón a la parte demandante.