Culmina la visita presidencial a Australia

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha finalizado su viaje de Estado a Australia, país donde mantuvo una apretada agenda que incluyó una reunión-cumbre con el primer ministro australiano, Scott Morrison, y también una mesa redonda con empresarios locales sobre cooperación en suministro de minerales.Su visita representa el primer viaje oficial a Australia de un mandatario surcoreano en doce años y también la primera invitación del Gobierno australiano a un líder extranjero desde que brotó la pandemia.Como principal resultado destaca el contrato de compra de equipos militares por el que Corea del Sur exportará a Australia 30 unidades de artillería autopropulsada K-9 y 15 vehículos K-10 para traslado de municiones, por un valor total de 1,9 billones de wones. El presidente enfatizó que tanto ese contrato, como otros acuerdos para reforzar la cooperación en defensa con Australia favorecen los intereses nacionales de Corea.Asimismo, destaca el compromiso de ambas naciones para estabilizar la cadena de suministro de minerales, en un momento en que Corea precisa diversificar los canales de abastecimiento de materias primas, para evitar problemas como la reciente escasez de soluciones acuosas de urea en el país.Sin embargo, el viaje ha dejado a Seúl la tarea pendiente de hallar un punto de equilibrio entre Estados Unidos y China, pues la visita presidente surcoreano a Australia, país integra la alianza de seguridad AUKUS junto con EEUU y Reino Unido, llega en un momento de aumento de fricciones entre Washington y Beijing.No en vano, Moon aclaró desde Camberra que Corea no piensa sumarse al boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos Beijing 2022, aunque Australia ha expresado su intención de sumarse a la iniciativa de boicot de Estados Unidos. La declaración del mandatario suroreano refleja la delicada postura de Corea, que intenta impulsar el proceso de paz de la península coreana y mantener buenas relaciones con China, su primer socio comercial, y por tanto decidió no sumarse a la campaña iniciada por Estados Unidos, actualmente su mayor aliado.