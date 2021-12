Terremoto de Jeju no causó daños por su deslizamiento horizontal

Photo : YONHAP News

El terremoto registrado en las proximidades de Jeju el martes 14 se dejó sentir en toda la isla, pues fue de magnitud de 4,9, pero no ocasionó grandes daños al deslizarse las fallas de forma horizontal.Según informó el Ministerio del Interior, aunque pudieron sentirse temblores en Jeju, y hasta en otras partes de Corea, por el momento no hay reportes de pérdidas graves, ni de heridos o edificios derrumbados.La Administración de Meteorología atribuye el relativo menor impacto del terremoto al movimiento horizontal de las fallas, una actividad sísmica común en los mares al oeste y al sur del país. Las fallas de desplazamiento horizontal aluden a que el movimiento se produce en paralelo a la superficie y suele generar menores daños que cuando se dan las fallas inversas o normales de desplazamiento vertical.En cuanto a posibles tsunamis, la agencia meteorológica descarta ese riesgo por los mismos motivos, analizando que los seísmos con desplazamiento horizontal no tienen la energía suficiente como para agitar grandes masas de agua marina.