EEUU refuerza cooperación con aliados para contrarrestar a China

Photo : YONHAP News

Estados Unidos reforzará la cooperación en materia de seguridad con sus aliados, entre los que se incluye Corea del Sur, para contrarrestar posibles acciones hostiles de China en el Indo-Pacífico, aunque su premisa es evitar choques en la zona y espera poder priorizar la vía diplomática, sobre todo en relación a Corea del Norte.Tony Blinken, secretario de Estado estadounidense, reiteró que Washington seguirá impulsando la cooperación en materia de seguridad en la región del Indo-Pacífio, ante la necesidad de mejorar no solo en el ámbito militar, sino también en el económico las relaciones con sus aliados, a fin de contrarrestar la hegemonía de China. Así destacó la intención de Washington de estrechar lazos con Australia, Filipinas, Tailandia, Japón y Corea del Sur.El canciller estadounidense describió a la estrategia de "disuasión integral" de su país como el eje central de la paz de la zona del Indo-Pacífico desde hace décadas, si bien resaltó que Washington no desea choques en la zona, motivo por el que apuesta por la vía diplomática para negociar con Corea del Norte, con el objetivo final de desnuclearizar la península coreana.También expresó el compromiso de gestionar con cautela la rivalidad entre Estados Unidos y China, para que no derive en un conflicto mayor.